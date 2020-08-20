Mut'ta eski okul ve sağlık ocağı binaları onarılıyor Mersin Mut ilçesinde eski okul ve sağlık ocağı binalarında onarım çalışmaları yapılıyor.

Mersin Mut ilçesinde eski okul ve sağlık ocağı binalarında onarım çalışmaları yapılıyor.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, gazetecilere, kullanılmayan binalarda gerekli tadilatların yapıldığını belirtti.

Bu alanların sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere halkın hizmetine sunmak istediklerini ifade eden Köken, "Devlet-belediye ve vatandaş iş birliği çerçevesinde ilk etapta 5 okulun tadilat ve onarımı gerçekleştirdik." dedi.

Köken, çalışmaların devam ettiği diğer okul binalarında incelemede bulundu.

Kaynak: AA