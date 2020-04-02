Mut'ta engelli genç darp edildi
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Devlet Hastanesi, Mersin, Mut, 3. Sayfa

Mut'ta engelli genç darp edildi

Mersin'de engelli genç, kendisini bakkala bira almaya gönderen A.Y. adlı şahıs tarafından darp edildi.

02.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:17
Mut'ta engelli genç darp edildi

Mersin'de engelli genç, kendisini bakkala bira almaya gönderen A.Y. adlı şahıs tarafından darp edildi. Darp edilen engelli gencin ailesi, saldırganın cezalandırılmasını istedi.

Mersin'in Mut ilçesinde, engelli bir genç bir binada arkadaşı ile bira içen şahıs tarafından darp edildi. Gözünde ve sırtında morluklar oluşan engelli genç, suçlunun cezalandırılmasını istiyor.

Olay, Cumartesi Mut ilçesine bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 36 yaşındaki engelli Nebi Divle, kendisini bira almak için bakkala gönderen A.Y. adlı şahıs tarafından eli boş döndüğü gerekçesiyle darp edildi. Dövüldükten sonra, yolda baygın halde bulunan Nebi Divle'yi ailesi alarak ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan engelli genç, taburcu edildi.

Nebi Divle'nin darp edilmesine tepki gösteren eniştesi Cengiz Nazlı (62), kayınbiraderinin yüzde 70 engelli raporu olduğunu söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi veren Cengiz Nazlı, "Nebi'yi telefonla eve çağırmışlar. Nebi'ye demişler ki 'sen git bir bira al gel.' Bakkal Nebi'de para olmayınca birayı vermemiş. Geri gelen Nebi'yi döven A.Y. evin içerisinde 1 tane soğuk bira var onu getir demiş. Nebi odaya girerken arkasından bir tekme atmış ve kapıyı içeriden kilitlemiş. Çocuğu döverek bayağı benzetmiş. Yanlarında biri daha varmış o şahıs M.S. Nebiyi dövenin elinden almış. Nebi evine giderken yolun kenarına düşmüş. Dövenler ise motosiklete binip kaçmışlar. Olay yerine ambulans çağırdık. Ambulans Mut Devlet Hastanesine götürdü. Doktorlar darp raporu verdiler. Nebi'nin sırtında tahra izleri vardı. Tahrayla, tekme ve yumrukla dövüldüğü anlaşıldı. Bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Nebi'nin yüzde 70 engelli olduğuna dair raporu var bunu ne diye dövdüğünü anlayamıyorum" dedi.

Kendisini ne sebeple dövdüğünü bilmediğini söyleyen engelli Nebi Divle, "Evde yemek yemeye başladığım sırada beni telefonla çağırdı. Gelirken bakkaldan 2 bira al gel dedi. Bakkala vardım o da veresiye vermedi. Ondan sonra petrole vardım gene beni aradı eve gel dedi. Vardım bana içeride şu odada bira var dedi. Ben kapıyı açarken bana bir tekme vurdu ve beni dövmeye başladı. Öbür şahıs olan M.S. beni kurtardı elinden aldı. Ben de evime gelirken gidemedim yolun içine düşmüşüm. Ben ondan sonrasını hatırlamıyorum. Orada beni görenler yolun içinden kenara çekmişler. Muhtarı, akrabalarımı çağırdılar ve askerler geldi. Ben ondan sonrasını hatırlamıyorum. Beni hastaneye götürmüşler. Bana serum bağladılar beynim ve her tarafımın filmini falan çektiler. Dileğim, beni darp eden A.Y.'yi hemen yakalayıp içeri atsınlar" dedi.

Olaydan sonra vasisi anne Havva Divle, darp raporu alarak çocuğunu darp edenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli A.Y. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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