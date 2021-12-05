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Mut'ta ekmeğin gramı düştü fiyatı arttı

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Mut'ta ekmeğin gramı düştü fiyatı arttı

Mersin'in Mut ilçesinde pide ve somun ekmeğe zam yapıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde pide ve somun ekmeğe zam yapıldı. 230 gram ekmek 200 grama düştü ve 2 lira olan fiyatı 2 lira 50 kuruş oldu.

Mut Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Köğce, ilçedeki fırıncıların zam talebini Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odasına gönderdiklerini bugünden itibaren de pide ve somun ekmeğin fiyatında artış ve gramajında ise düşüşe gidildiğini söyledi. Köğce, daha önce 2 TL'den satılan 230 gram ekmeğin 200 grama düşürüldüğünü fiyatının ise 2,50 TL'ye yükseltildiğini kaydetti. - MERSİN

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