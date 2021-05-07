Mut'ta dolu erik ve kayısı bahçelerine zarar verdi
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Mut'ta dolu erik ve kayısı bahçelerine zarar verdi

Mut'ta dolu erik ve kayısı bahçelerine zarar verdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde dün etkisini gösteren dolu, erik ve kayısı bahçelerine zarar verdi.

Mersin'in Mut ilçesinde dün etkisini gösteren dolu, erik ve kayısı bahçelerine zarar verdi.

İlçe Tarım ve Orman müdürü Ekrem Bayır bahçelerde incelemelerde bulundu.

Bayır, rüzgarında etkisiyle ürünlerde dolu yaralanması, dökülme ve kalite kaybı yaşandığını belirtti.

Yetkililer, yağıştan zarar gören erik ve kaysı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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