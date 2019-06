Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde kuvvetli sağanak sele neden oldu.

Erdemli ilçesinin Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli, Kızılen, Tapureli mahalleleri ile Silifke ilçesinin Sarıaydın ve Kızılgeçit bölgelerinde akşam üzeri sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle meydana gelen sel, Limonlu Deresi kenarındaki vadide piknik yapan vatandaşları ve işletmeleri olumsuz etkiledi.

Derenin taşması sonucu söz konusu bölgede piknik yapanların malzemeleri suya kapıldı.

Sel ayrıca bölgedeki bazı işletmelerde zarara yol açtı.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, yaptığı açıklamada, selde can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Derenin taşması sonucu vadideki işletmelerin ve piknik yapanların eşyalarının sele kapıldığını ifade eden Kula, bölgede hasar oluştuğunu belirtti.

Öte yandan Erdemli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Limonlu Deresi mevkisinde bulunanları anonsla uyardı.

Mut'ta da sel yaşandı

Mut ilçesinde de kuvvetli sağanak nedeniyle Hacıahmetli ve Narlı mahallerinde sel meydana geldi.

Hacıahmetli Mahallesi'nde bir cami ile çok sayıda evi su bastı, bazı yollarda çökme meydana geldi.

Narlı Mahallesi'ndeki kayısı hali olarak kullanılan alan ile bazı kayısı bahçeleri su altında kaldı. Halde yükleme yaparken gelen su nedeniyle kamyonun üzerinde mahsur kalanlar iş makineleri aracılığıyla bulundukları yerden alındı.

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker her iki mahalleye giderek inceleme yaptı.

Akyüz, yaptığı açıklamada, her iki mahallede de can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Maddi hasarlar var. Gerekli incelemeler yapılacak." dedi.

Hacıahmetli Mahallesi'nde evi tamamen su altında kalan bir anne ve oğlunun geceyi farklı bir yerde geçirmesinin sağlanacağını aktaran Akyüz, "Yarın da hasar tespit çalışması yapılacak." diye konuştu.

Akyüz, Narlı Mahallesi'nde bir kişinin yakınındaki bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yaralandığını bildirerek, "Kendisi Mut Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu iyi." ifadesini kullandı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de belediye ekiplerinin tüm imkanlarıyla çalışma yaptığını, kapanan bazı yolların açıldığını, su tahliyesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA