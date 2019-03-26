Mut'ta Birlik, Beraberlik ve Buluşma Günü Etkinliği

Mut ilçesinde Kurtuluş, Çatalharman ve Hacıahmetliler mahalleleri tarafından "Birlik, Beraberlik ve Buluşma Günü" etkinliği düzenlendi.

Mut Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan tertip komitesi sözcüsü Ahmet Can Akbaş, amaçlarının mahalleler arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, hoşgörüyü artırmak ve güçlü bir topluluk oluşturmak olduğunu belirtti.

Akbaş, çekişmelerden, dargınlık ve kırgınlıktan uzak, kardeşlik ve iyilik duygularının yaşandığı bir topluluk olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA