Mut'ta bir mahallede yaşanan su kesintisine vatandaşlardan tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mut'ta bir mahallede yaşanan su kesintisine vatandaşlardan tepki

Mut'ta bir mahallede yaşanan su kesintisine vatandaşlardan tepki
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin Mut ilçesindeki bir mahallede yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Mersin Mut ilçesindeki bir mahallede yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Kuyucak Mahallesi'ndeki su deposu önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, yetkililerden 3 aydır yaşanan sorunun bir an önce çözmesini istedi.

Mahalle sakinlerinden Sevil Sağır, gazetecilere, su kesintilerinden dolayı büyük sıkıntı çektiklerini ve ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getirdi.

Diğer mahalle sakinleri de yaşanan sorunun çözülmesini talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Diego Costa Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mut'ta bir mahallede yaşanan su kesintisine vatandaşlardan tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:26:26. #1.15#

title