Mut'ta bağlama yapım atölyesi açıldı
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Mut'ta bağlama yapım atölyesi açıldı

08.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:14
Mut'ta bağlama yapım atölyesi açıldı

Mersin'in Mut ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bağlama yapım atölyesi açıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bağlama yapım atölyesi açıldı.

Müdür Yardımcısı Çağlar Sevgi, AA muhabirine, uzun yıllardır bağlama kurslarına yoğun talep olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle bağlama yapım atölyesi açtıklarını belirten Sevgi, eğitimlerin başlamasıyla kursiyerlerin hem bağlama çalmayı hem de yapımını öğreneceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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