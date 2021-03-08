Mut'ta arı yetiştiricilerine yem desteği verildi
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Mut'ta arı yetiştiricilerine yem desteği verildi

08.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:37
Mut'ta arı yetiştiricilerine yem desteği verildi

Mut Arıcılar Birliği tarafından üyelerine yem desteğinde bulunuldu.

Mut Arıcılar Birliği tarafından üyelerine yem desteğinde bulunuldu.

Mut Arıcılar Birlik Başkanı Kadir Cesur, birlik binasında gerçekleşen yem dağıtımında yaptığı konuşmada iklim değişikliği nedeniyle arı kovanlarında azalma olduğu ve geri kalan arıların ayakta kalması için birlik olarak arı yetiştiricilerine takviye yem verdiklerini belirti.

Cesur, zor durumda olan üyelerinin yanlarında olacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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