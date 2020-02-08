Mut'ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
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Mut'ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Mersin'in Mut ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

08.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:01
Mut'ta 5 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

'in ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, aynı evde yaşayan M.G, F.G, N.G, S.Ç. ve E.S, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine geldi. Hastanede tedavi olan şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Silifke Hastanelerine sevk edilen 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı ikamette ve çevresinde inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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