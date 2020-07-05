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Mut'ta 24.3 kilometrelik asfalt çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mut ilçesini Karaman'a bağlayan, üreticinin, esnafın, tarım ve fabrika işçisinin kullandığı mahalle yollarında 24,3 kilometrelik asfalt çalışması yaptı.

Mut'ta 24.3 kilometrelik asfalt çalışması
05.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:05

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mut ilçesini Karaman'a bağlayan, üreticinin, esnafın, tarım ve fabrika işçisinin kullandığı mahalle yollarında 24,3 kilometrelik asfalt çalışması yaptı.

Mersin'e 220 kilometre uzaklıkta yer alan kırsal mahallelere ve tarımsal alanlara ulaşım amacı ile kullanılan bağlantı yollarında asfaltlama çalışması gerçekleştiren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Göksu Mahallesi grup yolunda 6 kilometre, Narlıdere-Karaman yolunda 11 kilometre, Yıldız-Topluca-Hacınuhlu mahalleleri grup yolunda 4 kilometre, Gençali Mahalle yolunda 2 kilometre ve Kızılalan Mahalle yolunda 1,3 kilometre olmak üzere toplam 24,3 kilometre yolu asfaltladı.

4 kombi, bir kepçe, bir dozer ve 10 personel ile yürütülen çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgedeki üreticiler tarım ürünlerini satış için pazarlara daha kısa yoldan ulaştırmaya başlarken, Mut'tan Karaman'daki fabrikalara çalışmaya giden işçilerin servis güzergahı da kısaltılmış oldu. Mersin merkeze 220 kilometre uzaklıkta olduklarını ifade eden Narlıdere Mahallesi Muhtarı Hacı Ali Kahraman, Karaman'ın ­mahallelerine 50 kilometre uzaklıkta olan yolu sürekli kullandıkları belirtti. Çalışma yapılmadan önce Karaman'a ulaşım sağlamak için Alahan Mahallesi yolunu kullanmak zorunda olduklarına dikkat çeken Kahraman, yolun asfaltlanması ile birlikte Karaman'a ulaşımın 20 kilometre kısaldığını ifade etti. Yapılan asfaltlama çalışmasının önemine dikkat çeken Karaman, "Asfaltlama çalışmasının yapıldığı yolumuz sadece bizim mahallemiz sınırları içerisinde olmasına rağmen 11 köy tarafından kullanılıyor. Göksu Mahallesi'ne kurulan pazar dolayısı ile Karaman'dan gelen esnaf oluyor. Karaman'daki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan servis bu güzergahı kullanıyor. Bu yol o kadar çok çalışan bir yol ki biz gerçekten bu yolun yapılmasını yıllardır bekliyorduk" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin'de en ücra noktalara dahi hizmet götürdüğünü, bunun da kendilerini memnun ettiğini söyleyen Kahraman, "Buradaki elzem noktalarda hizmetlerin başlaması takdire değer. Bu çalışmalardan dolayı Başkanımız'a teşekkür ediyorum, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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