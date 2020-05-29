Mut'ta 20 bin şeker otu fidesi toprakla buluştu Mersin'in Mut ilçesinde ilk defa deneme üretimine başlanan 20 bin şeker otu (Stevia) fidesi dikildi.

Mersin'in Mut ilçesinde ilk defa deneme üretimine başlanan 20 bin şeker otu (Stevia) fidesi dikildi.

Üreticilerden İbrahim Nezih Gün ve Serdar Uçar, tarafından alternatif ürün olarak dikilen şeker otu fideleri aynı zamanda ilçede ki kadınlara da iş imkanı sağladı.

Üretici Gün, yaptığı açıklamada doğal bir tatlandırıcı olan şeker otu üretiminin ülkede giderek yaygınlaştığını belitti.

Gün, ilk defa deneme ekimini gerçekleştirdikleri şeker otunu yıl içerisinde 2 kez hasat etmeyi umut ettiklerini kaydetti.

Öte yandan Mut Kaymakam Muammer Köken, ilçede şeker otu dikimi gerçekleştiren iki üreticiyi ziyaret ederek tebrik etti.

Kaynak: AA