Mut'ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı
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Mut'ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı

14.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:02
Mut'ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı

Mersin'in Mut ilçesinde 2 bin 500 aileye 625 ton kömür dağıtımına başladı.

Mersin'in Mut ilçesinde 2 bin 500 aileye 625 ton kömür dağıtımına başladı.

Edinilen bilgiye göre, Mut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bu yıl toplam bin 625 ton kömür dağıtılacak.

Kaymakam Muammer Köken, ilçede ihtiyaç sahibi 2 bin 500 ailenin belirlendiğini, tahsis edilen bin 625 ton kömürü de hane başı 650 kilo olarak dağıtmaya başladıklarını söyledi. - MERSİN

Mut'ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı
Mut'ta 2 bin 500 aileye kömür yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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