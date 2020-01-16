Mut obruk peynirini markalaştırma çalışmaları

16.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:56

Çatalharman Hacıahmetli Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yöresel ürünler arasında olan Mut obruk peynirini tanıtma ve markalaştırma toplantısı düzenlendi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Hacahmetli Dokuma binasında gerçekleşen toplantıda ilçenin hayvancılıkta ön planda olduğunu belirtti.

Yöresel ürünler arasında olan Mut obruk peynirinin markalaşması gerektiğini vurgulayan Köken, "Artık insanlar sadece deniz, kum turizmine gitmiyor. Yemek turizmini de tercih ediyor. Bu konuda da obruk peynirimizi markalaştırdığımız zaman turizm kapısını da açmış oluruz." dedi.

Dernek Başkanı Emre Kaya ise Mut obruk peynirini tanıtmak, üretim kalitesini yükseltmek, markalaşarak, sektörde talep edilen bir ürün haline getirmek için çalışma yapmaya başladıklarını söyledi.

Kaynak: AA