Mut Kaymakamı Muammer Köken'den zeytinyağı fabrikalarına ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mut Kaymakamı Muammer Köken'den zeytinyağı fabrikalarına ziyaret

23.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:58
Mut Kaymakamı Muammer Köken'den zeytinyağı fabrikalarına ziyaret

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede açılan zeytinyağı fabrikalarını ziyaret etti.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede açılan zeytinyağı fabrikalarını ziyaret etti.

Köken, iki fabrikaya yaptığı ziyaretinde, işletme sahiplerinden tesislerin kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Firma markaların milli olması önerisinde bulunan Köken, ürünlerinin katma değerlerinin yükselmesi için kurumsallaşma ve e-ticaret satışlarının önemli olduğunu belirtti.

Köken, ilçede önemli gelir kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı ile ilgili işletmelerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu kaydederek, tesis sahiplerine ve tarımsal üreticilere hayırlı ve bereketli sezon geçirmeleri dilediğinde bulundu.

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Hande Erçel İlker Kaleli
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Metin Oktay Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mut Kaymakamı Muammer Köken'den zeytinyağı fabrikalarına ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 11:02:11. #1.14#
title