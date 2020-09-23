Mut Kaymakamı Muammer Köken'den zeytinyağı fabrikalarına ziyaret

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede açılan zeytinyağı fabrikalarını ziyaret etti.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede açılan zeytinyağı fabrikalarını ziyaret etti.

Köken, iki fabrikaya yaptığı ziyaretinde, işletme sahiplerinden tesislerin kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Firma markaların milli olması önerisinde bulunan Köken, ürünlerinin katma değerlerinin yükselmesi için kurumsallaşma ve e-ticaret satışlarının önemli olduğunu belirtti.

Köken, ilçede önemli gelir kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı ile ilgili işletmelerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu kaydederek, tesis sahiplerine ve tarımsal üreticilere hayırlı ve bereketli sezon geçirmeleri dilediğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler