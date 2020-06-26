Mut Kaymakamı Köken, muhtarlarla buluştu
Mut Kaymakamı Muammer Köken, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
26.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:30
Mut Kaymakamı Muammer Köken, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Mut Ziraat Odası Konferans Salonun'da sosyal mesafe kuralına uyularak ve maske takılarak gerçekleşen toplantıda Kaymakam Köken, muhtarlarla mahallelerin güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet konularını görüştü.
Köken, muhtarlardan gelen sorunların yerinde incelenerek çözümlendiğini belirtti.
Kaynak: AA