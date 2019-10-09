Mut Kaymakamı Köken'e ziyaret
Mut Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Evren, Mut Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.
Mut Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Evren, Mut Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.
Köken, ziyarette yaptığı konuşmada, Mut'un kalkınması için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Şoförlerin sorunlarını ellerindeki imkanlarla çözmeye çalışacaklarını ifade eden Köken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Evren ise toplu taşıma araçlarının sefer sayılarını artırdıklarını belirterek, sefer konusunda vatandaşların mağdur edilmediğini ifade etti.