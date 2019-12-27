Mut Kaymakamı Köken'den fabrikalarda inceleme
Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede zeytinyağı üretilen fabrikaları gezdi.
27.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:42
Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede zeytinyağı üretilen fabrikaları gezdi.
İlçe Tarım ve Oran Müdürü Ekrem Bayır'ın eşlik ettiği Köken, üreticilerin sorunlarını dinledi.
Köken, firma yöneticilerine dünyadaki sektörel gelişmeri yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak, zeytinde dış pazar payının arttırılması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA