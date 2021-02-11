Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan göreve başladı
11.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:42
Mut İlçe Kaymakamlığına atanan Fatih Erdoğan görevine başladı.
Mut İlçe Kaymakamlığına atanan Fatih Erdoğan görevine başladı.
Kaymakam Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mut'un ilk görev yeri olduğunu belirtti.
Görevde olduğu süre boyunca insan odaklı bir hizmet anlayışı geliştireceklerini ifade eden Erdoğan, felsefelerinin önce insan, sonra hizmet olduğunu kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler