Mut ilçesinde Kovid-19 tedbirleri
Mut ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
03.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:14
Mut ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mut Belediyesine bağlı ekipler, ilçede bulunan semt pazarlarına giriş yapan vatandaşların ateşlerini ölçüp, koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıyor.
Ekipler, pazar esnafına da mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Mut Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Cüce, yaptığı açıklamada, semt pazarlarındaki tedbirlerin devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: AA