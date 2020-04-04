Mut ilçesinde Korona virüs tedbirleri sıkılaştırıldı
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Mersin, Mut, Güncel

Mut ilçesinde Korona virüs tedbirleri sıkılaştırıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler her geçen gün daha sıkı şekilde uygulanmaya başlandı.

04.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:00
Mut ilçesinde Korona virüs tedbirleri sıkılaştırıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler her geçen gün daha sıkı şekilde uygulanmaya başlandı.

Mut Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan semt pazarlarına giriş yapan vatandaşların ateşlerini ölçüp, Korona virüs hakkında bilgilendirme yapıyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, pazar esnafına mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, "Pazartesi ve Cuma pazarının yerini birleştirdik. Bundan böyle pazartesi, perşembe ve cuma günleri, cuma pazarında 3 gün boyunca pazar açılmış olacak. Pazar yerindeki tedbirlerin artarak devam ediyor. Ayrıca bin lira yardım alacak vatandaşların paraları personeller tarafından evlerine gidilerek teslim ediliyor" dedi.

İlçe giriş ve çıkışlarında önlemlerin devam ettiğini belirten Mut Kaymakamı Muammer Köken de, zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşları uyarmak için bu tür afişler hazırladıklarını belirterek, trafikteki vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğünü, pozitif bir vaka ihtimaline karşı sağlık ekiplerinin hazır beklediğini kaydetti. Diğer kentlerden ilçeye gelenlerin 14 gün gözlem altında kalmalarının önemine işaret eden Köken, bu konuda titiz davranmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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