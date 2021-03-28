Mut eriği Rusya ve Dubai'ye gönderiliyor
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Mut eriği Rusya ve Dubai'ye gönderiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mut eriği Rusya ve Dubai'ye gönderiliyor

Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen turfanda erik, Rusya ve Dubai'ye ihraç ediliyor.

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Mersin'in Mut ilçesinde yetiştirilen turfanda erik, Rusya ve Dubai'ye ihraç ediliyor.

Mersin Büyükşehir Mut Sebze ve Toptancı Hali Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar yaptığı açıklamada, bu yıl ilk turfanda eriğin kilosunun 500 liradan alıcı bulduğunu belirterek, kalitesi ön plana çıkan Mut eriğinin artık Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri olan Dubai pazarında yer bulurken, Türkiye'de ise İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya illerine kilosu 150 liradan satıldığını söyledi.

Bu yıl ilçe genelinde 15 bin dönüm araziden 40 bin ton erik rekoltesi beklediklerini ifade eden Acar, "Erik üretimi genelde ilçede Kıravga, Aşağı köselerli, Elbeyli, Fakırca, Haydar, Hisar, Irmaklı, Kadıköy, Köselerli, Yukarı Köselerli, Barabanlı, Evren, Kelceköy, Kurtsuyu ve Hamam köylerinde yapılıyor. Mut'ta yetişen can ve papaz eriği, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor" dedi.

Üretici Ahmet Doğan İnanıcı ise, kaliteli erik üretmenin karşılığını aldıklarını söyledi. - MERSİN

Mut eriği Rusya ve Dubai'ye gönderiliyor
Mut eriği Rusya ve Dubai'ye gönderiliyor
Mut eriği Rusya ve Dubai'ye gönderiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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