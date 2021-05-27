Mut 80 bin ton kayısı ihraç etmeyi hedefliyor
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Mut 80 bin ton kayısı ihraç etmeyi hedefliyor

Mut 80 bin ton kayısı ihraç etmeyi hedefliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, 150 bin ton rekolte ve 80 bin tonluk ihracat hedefleniyor.

Türkiye'de sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, 150 bin ton rekolte ve 80 bin tonluk ihracat hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, ilçeden şu an itibariyle 20 ihracatçı firma ile Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

Çağatay ve Aldeniz cinsi kayısıların yurt içine ve Trinina cinsi kayısının ihraç edildiğini belirten Acar, kayısının kilosunun şu anki fiyatının 10 ila 15 lira arasında olduğunu kaydetti.

Bu yıl 150 bin ton rekolte ve 80 bin tonluk ihracat hedeflediklerini vurgulayan Acar, "Sebze halimiz artık yeteri kadar hizmet veremiyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu konuda yardım bekliyoruz" dedi. - MERSİN

Mut 80 bin ton kayısı ihraç etmeyi hedefliyor
Mut 80 bin ton kayısı ihraç etmeyi hedefliyor
Mut 80 bin ton kayısı ihraç etmeyi hedefliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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