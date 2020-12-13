Musul'un yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç var
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Musul'un yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç var

13.12.2020 02:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 02:10
Musul'un yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç var

Yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Musul kentinin yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Musul kentinin yeniden imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Musul Valisi Necim el-Cuburi, basına yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'tan yaklaşık 3 yıl önce kurtarılan kentin imarı için 7 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kentin Haziran 2014'te DEAŞ tarafından kontrol edilmesi sırasında adeta yıkıma uğradığını aktaran Cuburi, kentin kurtarılması sırasında güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasındaki çatışmalar sırasında da tahribata uğradığını ifade etti.

Kurtarılmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen kent merkezi, ilçe ve kasabaların altyapısında hala ciddi hasarların olduğuna dikkati çeken Cuburi, hayata geçirilen altyapı projelerin yetersiz kaldığını belirtti.

"Kamplardan evlerine geri dönen binlerce Musullu hala evsiz"

Yıllarca iç göçmen hayatı yaşayan binlerce Musullunun kente geri döndüğünü dile getiren Cuburi,"Kamplardan evlerine geri dönen binlerce Musullu hala evsiz." şeklinde konuştu.

Cuburi, Musul'da hayatın normale dönmesi için bir an önce tamamlanması gereken daha birçok altyapı projesi olduğunu, projeler arasında yerleşim yerleri, hastane ve okulların onarımı ile temel hizmetlerin iyileştirilmesinin yer aldığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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