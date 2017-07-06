Musul'un Eski Şehir Bölgesindeki 61 Işid'li Öldürüldü

Irak'ta Musul'un Eski şehrinde devam eden askeri operasyonlar kapsamında Federal Polis Komutanı Raid Şaki Cevdet'ten açıklama geldi. Komutan Cevdet, eski şehirde Federal Polisin görev yaptığı bölgede düzenlenen operasyonlarda 61 IŞİDli teröristinin öldürüldüğünü duyurdu. Cevdet açıklamasında, Federal Polis güçleri komutanlığının eski şehirde saklanan terör örgütü IŞİD üyelerini şehirden temizlenmesi için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Açıklamada,düzenlenen operasyonlarda 57 terörist ile 4 keskin nişancının öldürüldüğü belirtilerek çok sayıda bombalı kemer silah ve mühimmatların bulunduğunu bildirdi. Operasyonda ayrıca, 3 bomba tuzaklı ev ile 2 bombalı araç ve patlayıcıların imha edildiği açıklandı. Bu arada güvenlik ve askeri güçlerin,Musul'un terör örgütü IŞİD'den kurtarılması için operasyonlara devam ediyor. - Muhtaroğlu