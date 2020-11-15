Musul'un DEAŞ'tan kurtarılan İyaziye nahiyesinde 650 ev kullanılamaz durumda
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Musul'un DEAŞ'tan kurtarılan İyaziye nahiyesinde 650 ev kullanılamaz durumda

15.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:02
Musul'un DEAŞ'tan kurtarılan İyaziye nahiyesinde 650 ev kullanılamaz durumda

Irak'ın Musul kentinde yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan İyaziye nahiyesinde 650 evin hala kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

Irak'ın Musul kentinde yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan İyaziye nahiyesinde 650 evin hala kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

Çatışmalar nedeniyle tahrip olan evlerin onarılmaması sığınmacı kamplarından evlerine dönen Türkmen göçmenlerin barınma sorununu da beraberinde getirdi.

İyaziye Nahiye Müdürü Neşet Sadık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki 650 evin kullanılamaz durumda olduğunu ve yüzlerce evin de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Nahiyeye dönen göçmenlerin neredeyse tamamının barınma sorunu yaşadığını aktaran Sadık, hükümetin bir an önce müdahale ederek insanlara barınma yeri temin etmesini istedi.

Sadık, evlerin onarımına en kısa zamanda başlanması ve ülkenin çeşitli bölgelerinde iç göçmen durumuna düşenlerin evlerine geri dönmelerinin teşvik edilmesini istedi.

Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren DEAŞ, ardından Salahaddin ve Enbar'da da hiçbir askeri direnişle karşılaşmadan kontrolü sağlamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kentleri ele geçirmesinin ardından evlerini terk ederek iç göçmen durumuna düşen çok sayıda Iraklı daha güvenli kentlere geçerek kamplara yerleşti.

Irak ordusu söz konusu bölgelerin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için operasyon başlatmış ve eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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