Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlarda iki aydan bu yana yaklaşık bin militanın öldürüldüğü, 85 zırhlı aracın imha edildiği bildirildi.



İttihadiye polis teşkilatı komutanı Korgeneral Raid Cevdet yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un batısındaki Eskişehir bölgesinde iki aydan bu yana yaklaşık bin militanın öldürüldüğünü, 85 zırhlı araç, 65 silah monte edilmiş araç, 20 bombalı araç, 71 bombalı kemer, 310 bomba ile 181 füzenin imha edildiğini belirti.



Musul'un batı yakasında dar sokaklar ve yoğun nüfusa sahip Eski Musul'da aylardır yoğun sokak çatışmaları yaşanıyor.



Güvenlik güçlerinin, DEAŞ'ın kentteki son kalesi Eski Musul'u tamamen geri almasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat tarihinde batı yakasına yönelik askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.