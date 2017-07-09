Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kent merkezinin batı yakasında son 48 saat içerisinde 23 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Irak ordusunda görevli Albay Mahmud Ali es-Sadi, AA muhabirine, kent merkezinin batı yakasındaki "Eski Musul'da" terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda 5'i üst düzey toplamda 23 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Sadi, DEAŞ'ın Eski Musul'un çok az bir kısmını elinde tuttuğunu ve ölüm kalım savaşı verdiğini söyledi.



Bunun yanında orduda görevli ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili ise, batı yakasından doğuya kaçmak isteyen 3 militanının öldürüldüğünü, birinin ise yakalandığını kaydetti.



Musul'un batı yakasında dar sokaklar ve yoğun nüfusa sahip Eski Musul'da aylardır yoğun sokak çatışmaları yaşanıyor.



Güvenlik güçlerinin, DEAŞ'ın kentteki son kalesi Eski Musul'u tamamen geri almasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat tarihinde batı yakasına yönelik askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.