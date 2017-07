Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişinin öldürüldüğü ve güneyinde mahsur kalan bazı subay ve gazetecilerin kurtarıldığı bildirildi.



Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağından yapılan açıklamada, orduya bağlı 9. Tümen birliklerinin Musul'un batı yakasında yer alan Eski Kent'te biri üst düzey 8 DEAŞ militanını öldürdüğünü belirtti.



Irak polis teşkilatı İttihadiye'de görevli Tümgeneral Raid Cevdet de Musul'daki görevlerinin yüzde 99'unun tamamlandığını kaydetti.



Cevdet, En-Necfi bölgesinde gizlenen örgüt militanlarının etkisiz hale getirilmesi ve tuzaklanan patlayıcıların bulunup imha edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi.



Mahsur kalan subay ve gazeteciler



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sad Mean ise yaptığı açıklamada, kentin güneyine 60 kilometre uzaklığındaki Kayyara ilçesine bağlı El-İmam Garbi köyünde mahsur kalan bazı subay ve gazetecilerin kurtarıldığını duyurdu.



Mean, köydeki bir evde subay ve gazetecileri abluka altına alan DEAŞ üyesi keskin nişancının da öldürüldüğünü aktardı.



Orduda görevli Üsteğmen Nizar Seyyid el-Cabiri de ordu birlikleri ile Sünni aşiretlerin oluşturduğu Haşd el-Aşairi güçlerinin, El-İmam Garbi köyünü tüm cephelerden sardığını ifade etti.



Köyde yaklaşık 60 DEAŞ militanının olduğunu tahmin ettiklerine değinen Cabiri, militanların köy halkını kalkan olarak kullandığını vurguladı.



Cabiri, Irak güçlerinin etrafında aralıklarla çatışmaların sürdüğü köye her an girebileceğine dikkati çekti.



Irak, 2003'teki ABD işgalinden bu yana devam eden kaos ortamı nedeniyle basın mensupları için en tehlikeli ülkelerden biri kabul ediliyor.



Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakası yaklaşık 100 gün süren operasyonların ardından 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmıştı. Bu gelişmenin ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının geri alınması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.