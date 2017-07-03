Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Musul kentindeki Eskişehir bölgesinden kaçan sivillere yönelik saldırılarında 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Irak federal polis biriminde görevli Üsteğmen Ahmed Kasım el-Ubeydi, AA muhabirine, "Biri kadın 2 intihar eylemcisi, Musul'un Eskişehir bölgesinden kaçan sivillerin içine sızarak güvenlik kontrol noktasına geldiklerinde üzerilerindeki bombaları patlattı. Olayda 5'i çocuk 10'u kadın 23 kişi yaşamını yitirdi." dedi.



Olayın yaşandığı yerin terör örgütü DEAŞ militanlarının ateş hattında olduğundan dolayı cesetlerin alınamadığını söyleyen Ubeydi, ayrıca DEAŞ'ın sivillere yönelik roketli saldırısı sonucu da Musul'un Eskişehir bölgesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Öte yandan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait hava güçlerinin saldırısında Irak polisinden 15 kişinin öldüğü aktarıldı.



Federal polis biriminde görevli Yüzbaşı Cafer et-Tayyar, "Uluslararası koalisyona ait savaş uçağının, bugün Musul'un Bab Cedid bölgesinde yanlışlıkla federal polisleri vurması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i de yaralandı. Şu ana kadar elde edilen bilgiler, uçağın uluslararası koalisyon güçlerine ait ve bombardımanı da yanlışlıkla yaptığı yönünde. Ancak olayla ilgili gerekenlerin yapılması için üst düzey yetkililerle iletişime geçildi." diye konuştu.



Saldırıya ilişkin Irak resmi makamlarından veya ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi, güvenlik güçlerinin Musul'daki Büyük Nuri Camisi'nde kontrolü sağlamasıyla terör örgütü DEAŞ'ın ülkede bitirildiğini belirtmişti.