Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak güvenlik güçlerinin Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan Mekavi Bölgesini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi.



Musul Operasyonlar Komutanlığında görevli Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından yapılan açıklamada, Irak ordusuna bağlı anti-terör timlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu kent merkezinin batı yakasındaki Eski Şehir'de yer alan Mekavi Bölgesini geri aldığı ifade edildi.



Orduya bağlı güvenlik güçleri, dün DEAŞ'ın Musul kent merkezindeki son kalesi Eski Şehiri tamamen kuşatma altına alıp, Şifa Mahallesi, birçok tesis ve her iki yakayı birbirine bağlayan "Eski Köprü'de" tam kontrolü sağlamıştı.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi geçen cuma günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Musul'daki Büyük Nuri Camisi'nde kontrolü sağlamasıyla terör örgütü DEAŞ'ın ülkede bitirildiğini belirtmişti.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat tarihinde Musul kent merkezinin batı yakasına askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.