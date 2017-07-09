Musul Deaş'tan Kurtarıldı

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.

Musul Deaş'tan Kurtarıldı

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com