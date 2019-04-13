Musul'daki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 116'ya Yükseldi

Irak'ın Musul kentinde geçen ay meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

Irak Sivil Savunma Müdürü Kazım Selman, yaptığı yazılı açıklamada, Dicle Nehri'nde 21 Mart'ta yaşanan facia sonrası suda kaybolan vatandaşlara ait yeni cesetlerin bulunduğunu ifade etti.

Selman, feribotun batması sonucu kaybolanların cesetlerine olayın yaşandığı bölgeden uzak bir mesafede, Musul'un El-Şora kasabası yakınlarında ulaşıldığını kaydetti.

Olayın yaşandığı tarihten bu yana nehirden şimdiye kadar 116 kişinin cesedinin çıkarıldığını söyleyen Selman, facia sırasında 33 kişinin de kurtarıldığını hatırlattı.

Iraklı yetkililer, son olarak 22 Mart'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 100 olduğunu açıklamıştı.

Türkiye'den Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 20 kişilik dalgıç ekibi feribot faciasında kaybolanların bulunması için 29 Mart'ta Musul'a gelmişti.

Ekibin Dicle Nehri'ndeki arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: AA