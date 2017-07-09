Musul'da 'Zafer' Yakın

Iraklı güçlerinin Musul'daki terör örgütü DEAŞ militanlarına ait direniş noktalarını temizlediği bildirildi. Iraklı yetkililer, yakın zamanda resmi zaferin açıklanacağını ifade etti.



Irak ordusu, Musul operasyonu kapsamında terör örgütü DEAŞ militanlarına ait direniş noktalarını temizliyor. Iraklı yetkililer, yakın zamanda resmi zaferin açıklanacağını ifade etti. DEAŞ militanlarının Musul'un Eski Şehir bölgesinde küçük bir alana sıkıştığı ifade edilirken, devlet televizyonu Iraklı güçlerin kısa bir süre içinde bölgede tam kontrolü sağlamasının beklendiğini duyurdu.



Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılının Haziran ayında Irak'ın en büyük ikinci kentini ele geçirmişti. ABD öncülüğündeki koalisyonun da hava operasyonları ile desteklediği Iraklı güçler, kenti geri almak için 17 Ekim'de operasyon başlatmıştı.



2014 yılından bu yana 900 bin kişinin evlerini terk ederek bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı bildirildi.



(İHA)