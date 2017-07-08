Musul'da Zafer Bir Kaç Metre Yakın"

– Irak devlet televizyonu terör örgütü IŞİD'in Musul'da kesin yenilgiye uğratılmasına 'sadece bir kaç metre' kaldığını duyurdu.



Haberde Irak Hükümetinin bir kaç saat içinde kesin zaferi açıklamasının beklendiği de belirtildi.



Terör örgütü IŞİD, Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'u 2014 yılında ele geçirerek burada 'halifelik' ilan etmişti.



Irak ordusunun Musul'u tekrardan ele geçirmek için başlattığı saldırıdan sonra en son kentin eski şehir bölgesine sıkışan IŞİD militanları geçtiğimiz Haziran ayı sonlarında 'hilafet ilan ettikleri, eğik minaresiyle tanınan tarihi Nuri Camisi'ni bomba ile tahrip etmişlerdi.