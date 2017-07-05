Musul'da Sivillerin Kaçışı Devam Ediyor (2)

Irak'taki Musul kent merkezin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu "Eski Musul'dan" sivillerin kaçışı devam ediyor.



Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri ve batı yakasında sadece Eski Musul bölgesindeki birkaç mahalleyi elinde tutan DEAŞ militanları arasında sokak çatışmaları tüm şiddetiyle sürüyor.



DEAŞ'ın elinde tuttuğu mahallelerde on binlerce sivilin halen evlerinde mahsur kaldıkları belirtiliyor. Çatışmaların ortasında fırsatını bulan aileler, ya kendi imkanları ya da güvenlik güçlerinin yardımıyla kurtarılmış bölgelere kaçıyor.



Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından geçen hafta yayımlanan açıklamada, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonun başladığı 17 Ekim tarihinden bu yana yaklaşık 900 bin sivilin evlerini terk edip kaçmak zorunda kaldığını belirtmişti.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat tarihinden kentin batı yakasının DEAŞ'tan alınması için askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.