Musul'da sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları 5 kişiyi kaçırdı
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Musul'da sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları 5 kişiyi kaçırdı

Musul'da sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları 5 kişiyi kaçırdı
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak'ın Musul kentinde sahte kontrol noktası kuran terör örgütü DEAŞ militanlarının sivil araçları durdurarak ateş açtığı ve 5 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Irak'ın Musul kentinde sahte kontrol noktası kuran terör örgütü DEAŞ militanlarının sivil araçları durdurarak ateş açtığı ve 5 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün gece Musul'un Mahmur ilçesindeki bir yolda, DEAŞ mensubu teröristler sahte kontrol noktası kurdu.

Irak bayrağı ve ordusuna ait üniformalarla kendini kamufle etmeye çalışan DEAŞ militanları, yoldan geçen 5 kişiyi kaçırdı, 3 kişiyi de yaraladı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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