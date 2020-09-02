Musul'da petrol rafinesinde büyük yangın
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Musul'da petrol rafinesinde büyük yangın

Irak'ın Musul kentinde yer alan Geyyare petrol rafinesinde geniş çaplı yangın çıktı.

Musul'da petrol rafinesinde büyük yangın
02.09.2020 23:38 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:42

Irak'ın Musul kentinde yer alan Geyyare petrol rafinesinde geniş çaplı yangın çıktı.

Irak'ın kuzeyindeki Musul'da kentinde bulunan Geyyare petrol rafinesinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerine 13 itfaiye aracı sevk edildi. Irak güvenlik kaynakları, yangının yıldırım düşmesi çıktığını bildirdi. Dev petrol tankında çıkan yangında alevlerin yanan tankın çevresindeki diğer 4 tanka sıçramasından endişe duyulduğu kaydedildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. - ERBİL

Kaynak: İHA

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