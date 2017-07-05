Musul'da İbn-i Sina Hastanesi Işid'den Geri Alındı

Koalisyon güçlerinin havadan bombardıman ile desteklediği Irak ordusunun, 2014 yılından bu yana IŞİD'in elinde olan Musul'da yürüttüğü operasyonda sona yaklaşılıyor.



Kentin eski şehir bölgesine kadar ilerleyen Irak güçleri, İbn-i Sina Üniversite Hastanesi'ni tüm birimleriyle birlikte IŞİD'in elinden geri aldı.



El Şifa olarak adlandırılan alanda Hastanenin katlarını tek tek arayan Irak güçleri, bölgede güvenliğin tümüyle sağlandığını bildirdi.



IŞİD ile çatışmalar, örgütün varlık gösterdiği son bölge olan eski şehirde, üç ayrı noktada devam ediyor.



Çatışmalardan en çok etklenen ise yine iki ateş arasında kalan, çoğunluğu kadın ve çocuk, sivil halk oldu. Kurtulmayı başaran siviller askerler tarafından kamyonlarla çatışma alanından uzaklaştırıldı.



Musul'un geri alınması için başlatılan operasyon haftalardır devam ederken, 18 Haziran'da yeni ve büyük operasyona start verilmişti. Irak güçleri son olarak geçtiğimiz Perşembe günü IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin sözde halifeliğini ilan ettiği ve kamuya açık görüntü verdiği tek mekan olan El Nuri camisinin yıkıntılarını ele geçirmişti.



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Tags: Musulda Irak İbn-i alındı geri IŞİdden Irak savaşı Sina Hastanesi Gepost: 04 juli 2017