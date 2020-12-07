Son dakika: - Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın

- Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın

BAĞDAT - Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın çıktı.

Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda henüz bilinmeyen nedenle geniş çapalı yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürüldü. Yangın sonucu onlarca dükkan ve deponun kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Öte yandan Hz. Yunus Çarşısı, Musul şehrinin en eski pazarlarından biri olarak kabul edilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR