Son dakika: - Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın
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Son dakika: - Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın

07.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:44

Son dakika gündem haberi: - Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın çıktı.

- Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın

BAĞDAT - Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın çıktı.

Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda henüz bilinmeyen nedenle geniş çapalı yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürüldü. Yangın sonucu onlarca dükkan ve deponun kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Öte yandan Hz. Yunus Çarşısı, Musul şehrinin en eski pazarlarından biri olarak kabul edilir.

Son dakika: - Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın
Son dakika: - Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın
Son dakika: - Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın
Son dakika: - Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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