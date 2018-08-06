Musul'da Evlerine Geri Dönen 9 Kişilik Aile Yok Oldu

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sebebi ile evlerini terk etmek zorunda kalan 9 kişilik aile, 2 sene sonra geri döndüklerinde evlerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sebebi ile evlerini terk etmek zorunda kalan 9 kişilik aile, yaklaşık 2 yıl El-Ceda kampında yaşadıkları çadırı bırakarak evlerine dönme kararı aldı. Musul'un batısındaki El-Yebsat bölgesindeki evlerine geri dönen aile, örgütün evlerine yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Polis kaynakları, olay yerinde ölen aile fertlerinin cesetlerinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kenti, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edildi. Kent bir yıl önce örgütten geri alınırken, kaçan DEAŞ militanlarının çok sayıda eve bombalı tuzak yerleştirdiği biliniyor. - ERBİL