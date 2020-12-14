Musul'da DEAŞ operasyonunda 42 terörist öldürüldü
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Musul'da DEAŞ operasyonunda 42 terörist öldürüldü

14.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:48
Musul'da DEAŞ operasyonunda 42 terörist öldürüldü

Irak'ın Musul kentinin güneyindeki Ayın el-Cahış bölgesinde terörle mücadele gücü tarafından başlatılan operasyonda 42 DEAŞ mensubu öldürüldü.

Irak'ın Musul kentinin güneyindeki Ayın el-Cahış bölgesinde terörle mücadele gücü tarafından başlatılan operasyonda 42 DEAŞ mensubu öldürüldü.

Terörle mücadele gücü tarafından yayınlanan yazılı açıklamaya göre, Musul kentinin güneyindeki Ayın el-Cahış bölgesinde DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Bölgede teröristlerin hareketliliğine rastlandığına dair alınan bilgiler değerlendirilirken, 42 DEAŞ mensubu öldürüldü.

Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda terör mensuplarının kullandığı çok sayıda sığınak yerle bir edildi.

Zaman zaman teröristlerle yakın mesafeden şiddetli çatışmaların yaşandığı operasyonda ölenler arasında 3 DEAŞ yetkilisi de bulunuyor.

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Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

???????Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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