Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Irak'ın Musul kentine bağlı Rabia kasabasının bir köyünde düzenlenen bombalı araç saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'a bağlı Rabia kasabasının bir köyünde bombalı araç saldırısının yapıldığını belirtti.

Uveyne köyü merkezinde bırakılan bombalı aracın uzaktan kumandayla patlatıldığını dile getiren Kaplan, patlama sonucu 1 sivilin öldüğünü, 5 sivilin de yaralandığını ifade etti.

Kaplan, olayın güvenlik güçleri tarafından araştırıldığını söyleyerek, saldırıyı henüz üstlenen olmasa da terör örgütü DEAŞ'tan şüphelendiklerini kaydetti.

Irak'ın kırsal bölgelerindeki bu tür saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.

DEAŞ, Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA