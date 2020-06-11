Musul'da 3 DEAŞ mensubu yakalandı Irak'ın Musul kentinin Hammam el-Alil beldesinde düzenlenen baskında 3 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Musul kentinin Hammam el-Alil beldesinde düzenlenen baskında 3 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Irak Hükümeti Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, beldeye DEAŞ mensuplarının sızmasıyla ilgili ihbarın değerlendirilmesi üzerine baskının düzenlendiği kaydedildi.

Baskının düzenlendiği adreste saldırı amaçlı çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Baskının düzenlendiği evin mühürlendiği ve yakalananların mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA