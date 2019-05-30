Musul Başpiskoposu Mişel: Saddam döneminde Irak'ta 1,5 milyon Hristiyan vardı, şimdi 300 bine düştü

Irak'ın Musul kentindeki Hristiyanlar, IŞİD'in kendilerine uyguladığı baskı ve zulmün yaralarını sarmaya çalışıyor. Örgütün yenilmesi ve işgalinin sona ermesinin ardından Musul'dan kaçan Iraklı Hristiyan aileler Ninova Ovası'na dönmeye başladı. Ancak Hristiyanlar, enkaz halindeki Musul'da evlerine şimdilik giremiyor.

Fransa'nın Lyon kentini ziyaret eden Musul ve Akra Başpiskoposu Necip Mişel Musa, Musul'da yaşananları ve Iraklı Hristiyan azınlığın durumunu euronews'e anlattı. Euronews.com'da Görüntüle