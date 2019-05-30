Musul Başpiskoposu Mişel: Saddam döneminde Irak'ta 1,5 milyon Hristiyan vardı, şimdi 300 bine düştü
Musul Başpiskoposu Necip Mişel Musa, IŞİD çıkarıldıktan sonra Irak'taki Hristiyanların durumunu anlattı. Euronews'e konuşan Mişel Musa, "Saddam Hüseyin döneminde Irak'ta 1,5 milyon Hristiyan vardı, nüfusumuz şimdi 300 bine düştü" diyor
Irak'ın Musul kentindeki Hristiyanlar, IŞİD'in kendilerine uyguladığı baskı ve zulmün yaralarını sarmaya çalışıyor. Örgütün yenilmesi ve işgalinin sona ermesinin ardından Musul'dan kaçan Iraklı Hristiyan aileler Ninova Ovası'na dönmeye başladı. Ancak Hristiyanlar, enkaz halindeki Musul'da evlerine şimdilik giremiyor.
Fransa'nın Lyon kentini ziyaret eden Musul ve Akra Başpiskoposu Necip Mişel Musa, Musul'da yaşananları ve Iraklı Hristiyan azınlığın durumunu euronews'e anlattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com