Müsteşar Yardımcısı Güldal'dan Tarım İl Müdürlüğü'ne Ziyaret

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Müdürü Murat Şahin ve idari kadro tarafından karşılanan Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, ilin gıda, tarım ve hayvancılık durumu, yapılan çalışmalar, uygulanan ve devam eden projeler, tarımsal destekler ve diğer tarımsal konularda detaylı bilgi aldı.

Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal sunumdan sonra İl Müdürlüğünün çalışmaları sırasında karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı. Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, yaptığı konuşmada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile kamuoyunun takdirini topladığını belirtti. Tarım sektöründe yaşanan gelişmelerin Bakanlıkça titizlikle takip edildiğini belirten Müsteşar Yardımcısı Güldal, bu gelişmeler ışığında üretilen projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Güldal, Erzincan tarım sektöründe büyük yatırımlar yapıldığını belirterek kısa vadede bu yatırımların sonuçlarının görüleceğini kaydetti. - ERZİNCAN