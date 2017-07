Müsteşar Yardımcısı Ayrım, Muş'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Programı" kapsamında Muş'a geldi.



Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Müsteşar Yardımcısı Ayrım, dünyada her yıl 2,3 milyon işçinin, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı öldüğünü söyledi.



"Dünyada her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmekte, her 15 saniyede bir işçi iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölmektedir." diyen Ayrım, "Dolayısıyla her gün yaklaşık 6 bin kişi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölmektedir. Her yıl 2,3 milyondan daha fazla kişinin öldüğü anlamına gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomik maliyeti de çok yüksektir. Bu da dünya gayri safi milli hasılanın yüzde 4'üne yani ve 3 trilyon dolar gibi ciddi bir rakama tekabül etmektedir." ifadelerini kullandı.



Daha önce Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı kapsamında 81 ili 2 kez gezdiklerini ifade eden Ayrım, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılı içerisinde ilan ettiği 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kapsamında Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu tarafından 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı başlatıldı. 2017 yılında başlatılan bu seferberliğin ana konusu 81 ilimizin tamamını kapsayan 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' olarak belirledik. Bunun ilk startı Konya'dan verildi. 81 ilimizi 12 grup halinde 2 defa dolaştık ve gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İkinci aşamada ise, en çok iş kazalarının olduğu inşaat sektörünü ele aldık. Bunun startını da İstanbul'da 'Hedef Sıfır' deklerasyonuyla verdik. Biz de illerimizde gruplar halinde dolaşarak inşaatlarda iş kazalarının önüne geçmek için gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş'tan başlayıp Artvin'e kadar ben ve ekibim geziyoruz."



Ayrım'ın konuşmasının ardından uzmanlar tarafından işverenlere sunum yapıldı.