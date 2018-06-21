Müsteşar Tekin, Eğitim-Bir-Sen Üyeleriyle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, Eğitim-Bir-Sen Sivas

1 Nolu Şube yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.



Sendika yönetimi ve üyeleriyle Abdi Ağa Konağı'nda bir araya gelen Tekin, haksız ve hukuksuz uygulamalar karşısında başta sendikalar olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı İlhan Karakoç da sendika olarak her zaman vesayet odaklarına karşı bir mücadele içerisinde olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya, Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan,

Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, İnsan

Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, İnşaat

Emlak Daire Başkanı Özcan Duman ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nurettin Konaklı,

YEĞİTEK İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Eyüp Tanyıldız katıldı.