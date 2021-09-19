Müşteriye özel ipek şal - Haberler
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Müşteriye özel ipek şal

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Kültür Sanat

Müşteriye özel ipek şal Hatay'ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, ipek ürünler üreterek sosyal medyadan satıyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, ürünlerini sosyal medyadan ulaşan müşterilerine satıyor.

Müşteriye özel ipek şal

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, ipek ürünler üreterek sosyal medyadan satıyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, ürünlerini sosyal medyadan ulaşan müşterilerine satıyor. Nefşi, genel olarak müşterilerin isteğine göre üretim yaptığını ve her ürünün tek olduğunu söyledi.

Evinde kurduğu atölyede Samandağ ipeği dokuyan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Tülin Nefşi, 2016 yılında kursiyer olarak başladığı ipek dokumacılığını, üretici olarak sürdürüyor. Yaptığı işleri internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına da satıyor. Kazandığı para ile ailesine bakan Nefşi'nin, aylık kazancı ortalama 3 bin TL.

Ürünleri shibori ve batik tekniklerini uygulayarak ve doğadan topladıkları bitkiler ile boyayan Nefşi, "Eğitimimi aldıktan sonra evime kurduğum tezgah ile ipek dokumaya devam ettim. İpek dokumalarımda, şal, flor, küçük tokalar, çantalar, gömlekler çıkarabiliyorum. Bununla beraber eğitime ek olarak doğal boyamaları da ekledim. Ayrıca yaprak, çiçek baskıları ile beraber tasarım ürünleri de çıkabiliyor. Tasarım ürün, tamamen el emeği, doğal olan ürünlerin ortaya çıkmasıdır ve bu şekilde ortaya çıkması insanların hoşuna gitmekte, bir şekilde ürüne sahip olmak istiyorlar. Satışlarım gayet güzel, sosyal medya üzerinden satışlarımı yapıyorum. Genellikle şehir dışında satışlarım oluyor ayrıca yurtdışında da satışlarım gerçekleşiyor" dedi.

Genel olarak müşterilerin istekleri üzerine üretim yaptığını, onların memnuniyeti ve güvenirliğine odaklı bir çalışma sürdürdüğünü anlatan Tülin Nefşi, "Baskı yaparken kumaşları önce kaynatıp arındırma, aşındırma işlemleri yapıyorum ve daha sonra doğadan topladığım çiçekleri, bitkileri bir şekilde kumaş üzerine dizip tasarlayarak farklı renkler ve farklı desenler elde etmeye çalışıyorum. Ürünlerin geneli tektir. Aynı üründen bir daha istersem çıkma imkanı olmuyor bu yüzden bunlar tamamen tek ürün" diye konuştu.

Müşteriye özel ipek şal

Müşteriye özel ipek şal

Müşteriye özel ipek şal

Müşteriye özel ipek şal
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