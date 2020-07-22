Müşteriye 'bardak yok' demekten utandığı için asırlık mesleği devam ettiriyor
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Müşteriye 'bardak yok' demekten utandığı için asırlık mesleği devam ettiriyor

Denizli'de yıllardır ustalıkla üretilen ve yurdun dört bir yanında kullanılan 'Serinhisar bardağının' 62 yaşındaki son ustası, inatla mesleği devam ettiriyor.

Müşteriye 'bardak yok' demekten utandığı için asırlık mesleği devam ettiriyor
22.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:49

Denizli'de yıllardır ustalıkla üretilen ve yurdun dört bir yanında kullanılan 'Serinhisar bardağının' 62 yaşındaki son ustası, inatla mesleği devam ettiriyor. Son usta İbrahim Gündaş, "Gelen müşteriye 'Serinhisar bardağı yok' demekten utandığım için bu mesleği hala yapıyorum" dedi.

Serinhisar ilçesinde yaşayan ve bir çömlekçi babanın oğlu olarak dünyaya gelen İbrahim Gündaş (62), namı yurdun dört bir tarafına yayılan ve bir zamanlar Türkiye'nin yüzde 80'ine ulaşan Serinhisar bardağının son ustası. Kolundaki rahatsızlığa rağmen ilk gün heyecanıyla çalışan Gündaş, değerini yitirmek üzere olan bardakçılık mesleğinin devam etmesini istiyor. 16 yaşında başladığı meslekte yetişen son çırak ve son usta olduğunu belirten Gündaş aynı zamanda testi, çömlek, saksı gibi ürünler de üretiyor. Bölgeye ait topraktan yapılan ürünler çevre illere gönderiliyor. Bu işten eskisi gibi para kazanılmadığını da ekleyen Gündaş, yine de mutlu olduğunu kaydetti.

"Bir tek ben kaldım"

Mesleğin son temsilcisi olmaktan hem hüzün hem de mutluluk duyduğunu dile getiren Gündaş, "Benim başladığım dönemde 45 usta vardı, şimdi bir tek ben kaldım. Bu mesleği gelen müşteriye 'Serinhisar bardağı yok' demekten utandığım için hala yapıyorum. Günümüzde bu işin çırağı yok. Bizim zamanımızda öğlen yemek saatinde tezgah boş ise biz çalışabiliyorduk. Diğer türlü tezgah boş kalmıyordu" dedi.

"Satışlar eskiye oranla düşük"

Üretilen ürünlerin Ege Bölgesi'ndeki kentlere gönderildiğini ifade eden Gündaş, "Şu anda satışlar eskiye göre düştü. 1974-1980 yılları arasında Türkiye'nin yüzde 80'ine gidiyordu. Ama şu anda sadece Ege Bölgesine gidiyor. Çünkü plastik bardaklar, termos ve buzdolabı çıktı. Bunun gibi pek çok üründen dolayı azaldı" şeklinde konuştu.

Elde ettiği ürünlerin yapılışı hakkında bilgi veren Gündaş şunları söyledi:

"Serinhisar'ın özgeçmiş toprağı. Karabaştı ve kumlu denilen türden topraklar. İkisinin karışması lazım. Çamur ve suyu karıştırıyoruz. Toprağı 2-3 gün dinlendiriyoruz. Ondan sonra başlıyoruz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu toprağın özelliği suyun kirecini dışarıya atması ve suyu soğuk tutmasıdır. Testi içindeki su ne kadar zaman geçerse geçsin ısınmaz."

Öte yandan son çırak son usta İbrahim Gündaş, mesleğin ölmemesi için çalışacağını ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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